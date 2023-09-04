МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) отмечает, что стоимость аренды полувагонов стабилизирована и не подвержена влиянию ставки ЦБ, рассказали РИА Новости в компании. Германия продала купленные у оператора "Северного потока — 2" трубы

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на отчет Центра ценовых индексов Газпромбанка писала, что после повышения ставки ЦБ в августе до 12% среднесуточный лизинговый платеж за полувагон стал выше среднего показателя ставки аренды по действующим долгосрочным договорам. Это усложнило пополнение парка подвижного состава для операторов, и так неохотно идущих на закупку вагонов из-за высоких цен.

"По полувагонам мы видим стабилизацию ставок и не фиксируем влияния ключевой ставки на ценообразование их аренды", — рассказали в ГТЛК.

В целом в июле-августе, по данным компании, не наблюдается значительного роста ставок аренды (и так достаточно высоких) после повышения ключевой ставки. В части хопперов-зерновозов отмечается сезонный рост ставок, поясняет ГТЛК.

"По крытым вагонам ставки выросли на фоне списания старого парка вагонов и закупки новых крытых вагонов по значительно увеличенным ценам (еще до повышения ключевой ставки), которые в течение 2023 года выросли с 4,9-5,2 миллиона рублей в январе 2023 года до уровня 6-6,5 миллионов рублей в июле 2023 года (без НДС), то есть основной рост цены на новые вагоны на 20-25% произошел еще на фоне ключевой ставки в размере 7,5%", — также сообщили в компании.

ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.