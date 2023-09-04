МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. "ВТБ Лизинг" видит повышенную потребность в грузовых вагонах на фоне роста грузооборота и, как следствие, повышенных расходов лизингодателей, сообщил РИА Новости гендиректор компании Антон Мусатов. ГТЛК: грузовые и пассажирские речные перевозки могут вырасти на два и 10%

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на отчет Центра ценовых индексов Газпромбанка писала, что после повышения ставки ЦБ в августе до 12%, среднесуточный лизинговый платеж за полувагон стал выше среднего показателя ставки аренды по действующим долгосрочным договорам. Это усложнило пополнение парка подвижного состава для операторов, и так неохотно идущих на закупку вагонов из-за высоких цен.

"Арендодателям необходимо покрывать рост ключевой ставки и инфляционную составляющую в стоимости вагона – всё это сильно влияет на стоимость владения парком. Несмотря на то, что все эксперты говорят о профицитности парка, увеличенный грузооборот создаёт повышенную потребность в подвижном составе и привлечение его в аренду требует повышенных трат со стороны лизинговых компаний", — рассказал Мусатов.

Он уточнил, что с апреля ставки аренды выросли в среднем на 7-8% почти по всем видам подвижного состава. При этом по крытым вагонам рост составляет до 14%.

"С текущей ценой вагона и стоимостью финансирования при ключевой ставке 12%, предстоящим списанием большинства видов вагонов на утилизацию и увеличенным грузооборотом, ставки аренды не могут быть низкими. При этом в сложившейся ситуации арендодатели частично оставляют на себе рост кредитной ставки и цены вагона и только часть из них перевыставляют на арендаторов", — пояснил Мусатов.