МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа подтвердил запрет Siemens AG вести судебные разбирательства в Германии в отношении договора с Российскими железными дорогами (РЖД) на ремонт и техобслуживание 294 высокоскоростных электропоездов "Ласточка". Отказ Simens от ремонта 294 поездов "Ласточка" признали незаконным

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу немецкого концерна на вынесенное в июне определение арбитражного суда Москвы. Первая инстанция запретила Siemens AG инициировать и продолжать судебные разбирательства в Высшем земельном суде Берлина, Высшем земельном суде Мюнхена и в Верховном земельном суде Баварии по всем спорам, вытекающим из этого договора, заключенного 7 сентября 2011 года.

РЖД, Siemens и группа "Синара" в сентябре 2011 года подписали контракты на производство 1,2 тысячи вагонов электропоездов Desiro ("Ласточка") стоимостью более 2 миллиардов евро и на техническое обслуживание 54 электропоездов этой серии стоимостью более 500 миллионов евро. Второй контракт рассчитан на 40 лет. Впоследствии в соглашения вносились изменения и дополнения.

Как ранее сообщили в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры решили выйти из совместных предприятий и c 13 мая 2022 года расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание электропоездов с РЖД. В компании пояснили, что международные санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД.

Российские арбитражные суды трех инстанции ранее признали незаконным одностороннее расторжение немецкой стороной договора на сервисное обслуживание и ремонт "Ласточек" и обязали Siemens продолжать исполнение обязательств по этому контракту.

Параллельно РЖД обратились в российский суд с заявлениями о запрете контрагенту инициировать судебные процессы за рубежом, поскольку из-за введенных санкций компания не может рассчитывать на беспристрастное разбирательство. Российские арбитражные суды ранее запретили Siemens инициировать разбирательство по договору в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене, несмотря на соответствующую арбитражную оговорку в контракте.