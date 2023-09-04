МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть применение по мер стимулированию использования высоколокализованных машин для аренды, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин поручил доложить о закупках для чиновников российских машин

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы, касающиеся разработки и применения мер по стимулированию использования высоколокализованных автомобилей при оказании услуг по аренде автомобилей с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью", — говорится в тексте распоряжения.

Кроме того, президент поручил при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ.

Доклад необходимо предоставить до 15 ноября 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.