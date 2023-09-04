2023-09-04T19:42:50+03:00
2023-09-04T19:42:50+03:00
2023-09-04T19:42:50+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230904/841653730.html
Путин поручил поддержать использование российских машин для аренды
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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть применение по мер стимулированию использования высоколокализованных машин для аренды, соответствующее поручение... ПРАЙМ, 04.09.2023
потребрынок, транспорт, бизнес, новости, россия, аренда автомобиля, российские автомобили
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть применение по мер стимулированию использования высоколокализованных машин для аренды, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы, касающиеся разработки и применения мер по стимулированию использования высоколокализованных автомобилей при оказании услуг по аренде автомобилей с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью", — говорится в тексте распоряжения.
Кроме того, президент поручил при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ.
Доклад необходимо предоставить до 15 ноября 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.