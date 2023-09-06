МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Движение на участке "Рассказовка – Аэропорт Внуково" Солнцевской линии московского метрополитена открыто, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Собянин: венчурные инвесторы смогут получить новую финансовую поддержку

Строительство участка Солнцевской линии метро длиной 4,9 километра с двумя станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" началось в октябре 2019 года

"Мы достроили одну из самых протяженных линий метро, Солнцевскую ветку, от "Делового центра" до "Аэропорта Внуково", для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей, одни из самых глубоких станций в районе "Парка Победы". Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две — "Пыхтино" и "Внуково". Таким образом, от "Делового центра" до одного из самых крупнейших аэропортов страны — 40 минут. Уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт", — сказал Собянин.

Мэр также выразил благодарность метростроителям и пообщался с сотрудниками авиакомпаний "Россия" и "Победа".

По его словам, строительство линии было сложным. Однако ветка востребована, подчеркнул Собянин, отметив, что теперь дорога до аэропорта будет занимать 40 минут.

"На этой неделе мы запускаем МЦД-4, тоже огромная дорожная инфраструктура, по сути делаем наземное метро, оно будет проходить через станцию "Внуково", здесь недалеко, две остановки автобусом", — добавил он.

Согласно материалам мэрии, продление Солнцевской линии метро улучшит условия транспортного обслуживания порядка 350 тысяч жителей и работающих существующей и перспективной застройки в районе Внуково и поселений Внуковское, Марушкинское, Филимонковское, разгрузит Киевское и Боровское шоссе, станции "Рассказовка" и "Саларьево".

Станция "Пыхтино" находится в поселении Внуковское вдоль Боровского шоссе рядом с деревней Пыхтино и ЖК "Солнцево Парк". Ожидается, что станцией будут пользоваться порядка 11 тысяч пассажиров в сутки, а в 2030 году — 22 тысячи.

Станция "Аэропорт Внуково" интегрирована в инфраструктуру международного аэропорта Внуково имени Туполева. Через подземный переход станция имеет выходы в терминал А аэропорта, подземный терминал Аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице. Ожидается, что станцией "Аэропорт Внуково" будут пользоваться свыше 22 тысяч пассажиров в сутки, а к 2030 году — 31 тысяча человек.