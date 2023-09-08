МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Работы по восстановлению ж/д путей продолжаются после схода девяти грузовых вагонов на участке Амуро-Якутской магистрали, осталось убрать шесть вагонов и привести в порядок 120 метров железнодорожного полотна, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. Названы сроки строительства моста через Лену в Якутии

Ранее движение на Амуро-Якутской железнодорожной магистрали было приостановлено из-за схода девяти грузовых вагонов, в том числе трех цистерн с дизтопливом в Алданском районе Якутии. На участке Алдан-Нижний Бестях повреждены 300 метров пути. Власти региона планировали восстановить железнодорожный путь к утру 8 сентября.

По данным ГУМЧС, в настоящее время убрано с путей шесть из девяти сошедших с рельсов вагонов.

"Восстановлено 80 метров железнодорожного полотна из 200 метров, остаётся восстановить 120 метров", — доложили в пресс-службе.

Отмечается, что автобусами перевезено 227 пассажиров с двух поездов.

"Сто три пассажира поезда "Благовещенск – Нижний Бестях" №317 направлены на трех автобусах в поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. В ближайшие сутки на участке Алдан – Нижний Бестях прохождения поездов нет", — информирует ведомство.