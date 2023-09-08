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В Якутии восстанавливают железнодорожные пути после схода вагонов
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Работы по восстановлению ж/д путей продолжаются после схода девяти грузовых вагонов на участке Амуро-Якутской магистрали, осталось убрать шесть вагонов и привести в порядок 120... ПРАЙМ, 08.09.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, якутия, железнодорожные пути, восстановление
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Работы по восстановлению ж/д путей продолжаются после схода девяти грузовых вагонов на участке Амуро-Якутской магистрали, осталось убрать шесть вагонов и привести в порядок 120 метров железнодорожного полотна, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Ранее движение на Амуро-Якутской железнодорожной магистрали было приостановлено из-за схода девяти грузовых вагонов, в том числе трех цистерн с дизтопливом в Алданском районе Якутии. На участке Алдан-Нижний Бестях повреждены 300 метров пути. Власти региона планировали восстановить железнодорожный путь к утру 8 сентября.
По данным ГУМЧС, в настоящее время убрано с путей шесть из девяти сошедших с рельсов вагонов.
"Восстановлено 80 метров железнодорожного полотна из 200 метров, остаётся восстановить 120 метров", — доложили в пресс-службе.
Отмечается, что автобусами перевезено 227 пассажиров с двух поездов.
"Сто три пассажира поезда "Благовещенск – Нижний Бестях" №317 направлены на трех автобусах в поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. В ближайшие сутки на участке Алдан – Нижний Бестях прохождения поездов нет", — информирует ведомство.