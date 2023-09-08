МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Авиакомпания-лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") выпустит собственные рюкзаки, соответствующие установленным перевозчикам габаритам ручной клади, заявил в интервью РБК глава перевозчика Дмитрий Тыщук. Авиакомпания "Россия" начнет полеты в Гавану

Правила провоза ручной клади "Победы" вызывали широкие дискуссии у пассажиров и даже доходили до Верховного суда. Некоторые компании уже выпускали сумки под габариты лоукостера.

"На тему того, что ручная кладь "Победы" маленькая: мы решили сделать свой фирменный рюкзак, который будет четко соответствовать нашему калибратору. Дизайн рюкзака (будет производиться в России) разработан, в ближайшие месяцы он будет продаваться на нашем сайте — это тоже будет дополнительный доход для авиакомпании", — приводятся слова Тыщука.

Для понимания объемов он привел такой пример: в рюкзак будут "спокойно" помещаться "три пятилитровые бутылки" и еще останется пустое место.

"Идея простая — специалисты, которые занимаются обслуживанием клиентов и контролем их ручной клади, при виде рюкзака не просили бы клиента воспользоваться калибратором, а сразу пропускали бы на борт. В первой партии будет 500 рюкзаков, по мере их востребованности будем делать больше. Это будет первый товар в нашем интернет-магазине", — пояснил Тыщук.

Гендиректор "Победы" также отметил, что авиакомпания сравнила объемы своей ручной клади с установленными у других лоукостеров, и "он оказался выше": габариты "Победы" — 36 на 30 на 27 сантиметров (или примерно 29 литров), Wizz Air (40 на 30 на 20 сантиметров, или 24 литра), Ryanair (40 на 25 на 20 сантиметров, или 20 литров), Smartavia (40 на 30 на 20 сантиметров).