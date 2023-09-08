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2023
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Red Sea Airlines приостановит полеты в Москву с 8 по 17 сентября
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Египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября из-за "производственной необходимости", и ведомство... ПРАЙМ, 08.09.2023
транспорт, бизнес, новости, red sea airlines, росавиация, москва, рейсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября из-за "производственной необходимости", и ведомство проведет оперативное совещание для обеспечения перевозки туристов после остановки полетов, сообщает Росавиация.
"Сегодня авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о том, что в связи с производственной необходимостью на период с 8 по 17 сентября 2023 года перевозчик временно приостанавливает полеты в Москву. Росавиация с целью обеспечения перевозки российских туристов, находящихся в Шарм-эль-Шейхе и планирующих перелет в Египет в указанный период рейсами данной авиакомпании, в ближайшее время проведет оперативное совещание",- говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным Red Sea Airlines, авиакомпания готова перенести дату полёта пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю, а в случае отказа пассажира от авиаперелета перевозчик компенсирует стоимость билета в полном объеме.