МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября из-за "производственной необходимости", и ведомство проведет оперативное совещание для обеспечения перевозки туристов после остановки полетов, сообщает Росавиация. Пассажирам отмененного рейса Red Sea продлили проживание в отеле

"Сегодня авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о том, что в связи с производственной необходимостью на период с 8 по 17 сентября 2023 года перевозчик временно приостанавливает полеты в Москву. Росавиация с целью обеспечения перевозки российских туристов, находящихся в Шарм-эль-Шейхе и планирующих перелет в Египет в указанный период рейсами данной авиакомпании, в ближайшее время проведет оперативное совещание",- говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным Red Sea Airlines, авиакомпания готова перенести дату полёта пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю, а в случае отказа пассажира от авиаперелета перевозчик компенсирует стоимость билета в полном объеме.