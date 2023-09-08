МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Число отправлений через "Почту России" из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию в первом полугодии 2023 года выросло в 3 раза в годовом выражении, из Индии — более чем в 2,5 раза, рассказали в пресс-службе компании. "Почта России" начнет проверять личность отправителей посылок и бандеролей

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отправлений из ОАЭ стало больше почти в три раза (+199%), из Индии — на 158%, из Узбекистана — на 142%, из Армении — на 36%, из Южной Кореи — на 14,4%", — следует из сообщения пресс-службы, комментирующей результаты работы за первое полугодие текущего года.

Отмечается, что также увеличились объемы доставки в Россию из Израиля, Молдавии и Грузии. Основной процент почтовых отправлений в Россию в первом полугодии пришелся на Китай — 95,9% отправлений, "поэтому "Почта" развивает существующие решения для доставки товаров из КНР и работает над новыми".

Так, для доставки из Китая компания использует собственные самолеты: еженедельно отправляются 5-7 рейсов из Китая в Новосибирск и Москву. В 2023 году почтовый оператор запустил прямую авиадоставку из Москвы в Шанхай, а сейчас развивает мультимодальные решения, в том числе с использованием почтового контейнерного поезда "Россия". По словам компании, с начала июня такие поезда совершили более 100 рейсов.

"Почта России" сотрудничает и с иностранными почтовыми администрациями — за полгода удалось сократить сроки доставки из Индии на 4 дня и из Израиля на 2 дня.