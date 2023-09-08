МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Авиаперевозчик Red Sea Airlines заявил об отмене полетной программы по маршруту Москва — Шарм-эш-Шейх — Москва 8 сентября, туристы, которые приобрели туры у оператора "Интурист" на этот день, смогут получить полный возврат средств или использовать их для перебронирования направления, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора. Red Sea Airlines приостановит полеты в Москву с 8 по 17 сентября

"Компания "Интурист" получила уведомление от авиаперевозчика Red Sea Airlines об отмене полетной программы по маршруту Москва — Шарм-эш-Шейх — Москва 8 сентября по техническим причинам. Пассажирам, находящимся в данный момент в Шарм-эш-Шейхе и ожидающим вылета домой, продлено проживание в отелях и будет предоставлен альтернативный вылет в Москву, о чем будет объявлено индивидуально через отельных гидов", — заявили в туроператоре.

"Всем туристам, которые приобрели пакетный тур по линии "Интуриста" с перевозкой авиакомпанией Red Sea Airlines с вылетом 8 сентября 2023 года предлагаются следующие варианты решения ситуации: полный возврат денежных средств или перенос денежных средств на туры на других авиаперевозчиках, либо на туры на другие направления", — добавили там.

В компании уточнили, что для принятия решения по оформленным турам необходимо обратиться по месту приобретения туров или по телефонам, указанным на сайте туроператора.

"О последующих вылетах в рамках полетной программы в Шарм-эш-Шейх с данным авиаперевозчиком будет объявлено дополнительно, в самое ближайшее время", — заявили в компании.

В Росавиации ранее в пятницу сообщили, что египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября из-за "производственной необходимости", ведомство проведет оперативное совещание для обеспечения перевозки туристов после остановки полетов.