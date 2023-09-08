2023-09-08T14:26:00+03:00
2023-09-08T14:39:48+03:00
2023-09-08T14:26:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230908/841694487.html
РЖД возобновят продажи билетов на поезда дальнего следования за 90 суток
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
РЖД возобновляют продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, сообщила компания. РЖД сокращали глубину продаж билетов на ряд поездов до 45... ПРАЙМ, 08.09.2023
транспорт, бизнес, новости, ржд, билеты, продажа, поезда дальнего следования
https://cdnn.1prime.ru/images/84148/71/841487154.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84148/71/841487154.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84148/71/841487153.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84148/71/841487153.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84148/71/841487141.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84148/71/841487141.jpg
https://1prime.ru/transport/20230905/841657314.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. РЖД возобновляют продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, сообщила компания.
РЖД сокращали глубину продаж билетов на ряд поездов до 45 суток в связи с масштабными работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры. Компания постепенно возвращала глубину продаж на ряд поездов.
"Возобновляем продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления… Продажа билетов на поезда, ранее появлявшиеся в продаже только за 45 суток, будет открыта уже завтра, 9 сентября, с 8:00 по московскому времени", — говорится в сообщении.
РЖД поясняют, что это произошло после снятия всех ограничений, связанных с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле. Изменения касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа.
"Например, завтра уже можно будет купить билет на 6 декабря", — отмечается в сообщении.