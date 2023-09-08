МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. РЖД возобновляют продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, сообщила компания. РЖД назначили более тысячи дополнительных поездов на сентябрь

РЖД сокращали глубину продаж билетов на ряд поездов до 45 суток в связи с масштабными работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры. Компания постепенно возвращала глубину продаж на ряд поездов.

"Возобновляем продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления… Продажа билетов на поезда, ранее появлявшиеся в продаже только за 45 суток, будет открыта уже завтра, 9 сентября, с 8:00 по московскому времени", — говорится в сообщении.

РЖД поясняют, что это произошло после снятия всех ограничений, связанных с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле. Изменения касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа.

"Например, завтра уже можно будет купить билет на 6 декабря", — отмечается в сообщении.