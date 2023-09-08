КАЗАНЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Объем внешнеторговых грузоперевозок в восточном направлении через пункты пропуска существенно растет в РФ за первые 7 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, кроме того, Россия развивает дополнительные мощности в этом вопросе, сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев. Выпуск грузовых вагонов в России вырос на 25 процентов в январе — августе

"За 7 месяцев 2023 года объем внешнеторговых перевозок грузов через пограничные переходы с учетом перевозок через Монголию и Казахстан, а не только через российско-китайские пункты пропуска и морские порты в сообщении КНР, вырос к уровню прошлого года на 57%, или на 33,7 миллиона тонн и составил 93,1 миллиона тонн", — сказал Зверев в ходе сессии по логистике и транспорту международного форума "Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество".

По словам Зверева, с учетом переориентации грузопотока, произошедшей в 2022 году, развитие перевозок на восточном направлении сейчас является для РФ приоритетной задачей.

Замминистра транспорта РФ отметил, что в настоящее время ведется работа над обеспечением инфраструктуры для роста перевозок. С 2013 года, по его информации, пропускная способность железных дорог в направлении Дальнего Востока (так называемый "Восточный полигон" — Транссибирская, Байкало-Амурская магистрали) увеличилась более чем в 1,5 раза — с 98 миллионов тонн в 2013 году до 158 миллионов тонн по итогам 2022 года. К 2024 году планируется выйти на 180 миллионов тонн, план к 2030 году — 210 миллионов тонн.

Важнейшей частью работы, по словам Зверева, является развитие пунктов пропуска и увеличение их пропускной способности. Китайский участок составляет пятую часть сухопутной границы РФ с протяженностью более чем 4 тысячи километров. На границе с Китаем сегодня пропуск через госграницу осуществляется в 17 пунктах пропуска. По информации замминистра, определены 13 приоритетных пунктов пропуска, на которых ведутся работы по реконструкции, модернизации и капремонту.

Зверев добавил, что дополнительные мощности развиваются на железнодорожных пунктах пропуска как на границе с КНР, так и с Монголией. Также рассматривается строительство новых трансграничных маршрутов.