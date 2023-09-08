МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость проезда по участку трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса для легковых автомобилей составит порядка 2,8 тысячи рублей без учета скидки по транспондеру, для грузовых — 6 тысяч рублей, сообщил журналистам замглавы "Автодора" по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Константин Макиев. "Автодор" сетует на дефицит дорожных строителей

Ранее в пятницу автомобильное движение по этому участку открыл президент России Владимир Путин. Участок М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса протяженностью 415 километров связывает 4 региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Открытие всей трассы М-12 запланировано на конец текущего года. Ее общая протяженность составляет 810 километров. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов, скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.

"От Москвы до Арзамаса где-то в районе 2,8 тысячи рублей. Это полная стоимость проезда для легкового транспорта. Для грузовых — это где-то на уровне 6 тысяч рублей", — сказал он, отвечая на вопрос о цене за проезд по участку М-12. Макиев также подчеркнул, что у госкомпании действует программа лояльности, которая дает водителям с транспондером T-pass скидку в 15%.

Он также рассказал, что сейчас на участке от Москвы до Арзамаса действуют четыре многофункциональные зоны сервиса (МФЗ), где можно не только заправиться, но и перекусить, а в некоторых даже принять душ и постирать белье. Также функционируют шесть временных контейнерных комплексов для заправки. К концу года от Москвы до Арзамаса будут работать 16 МФЗ: по восемь с каждой стороны. В них также устанавливаются электрозарядки: таким образом, в 2024 году по всей трассе М-12 "Восток" можно будет проехать и на электромобиле, рассчитывают в госкомпании.

На М-12 предусмотрена система безбарьерного взимания платы. На трассе нет шлагбаумов, автомобили проезжают через рамку с оборудованием фиксации проезда. На участке от Москвы до Арзамаса установлено 10 таких рамок, отметили в госкомпании.

Как уточнил заместитель гендиректора концерна "Телематика" — гендиректор компании "Единый оператор" Марсель Нигметзянов, на трассе также действует ряд других интеллектуальных систем, в частности, система управления дорожным движением. Она включает в себя подсистему метеомониторинга, подсистему выявления инцидентов, подсистему видеоаналитики, подсистему выведения информации на информационное табло, а также подсистему аварийных комиссаров. Он также отметил, что благодаря таким технологиям, согласно статистике, количество ДТП на дороге снижается в полтора-два раза.