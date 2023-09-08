2023-09-08T16:13:00+03:00
2023-09-08T16:32:26+03:00
2023-09-08T16:13:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230908/841695714.html
Застрявших в Египте россиян вывезут рейсом Azur Air
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Порядка 180 российских туристов, которые застряли в Шарм-эш-Шейхе из-за проблемы у авиакомпании Red Sea Airlines, будут в субботу вывезены в Москву рейсом авиакомпании Azur Air,... ПРАЙМ, 08.09.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, red sea airlines, azur air, египет, туризм
https://cdnn.1prime.ru/images/83433/23/834332332.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83433/23/834332332.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83433/23/834332331.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83433/23/834332331.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83433/23/834332318.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83433/23/834332318.jpg
https://1prime.ru/transport/20230908/841691559.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Порядка 180 российских туристов, которые застряли в Шарм-эш-Шейхе из-за проблемы у авиакомпании Red Sea Airlines, будут в субботу вывезены в Москву рейсом авиакомпании Azur Air, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".
"Застрявшие в Египте пассажиры авиакомпании Red Sea Airlines будут вывезены в Москву рейсом авиакомпании Azur Air", — сообщили в туроператоре.
Уточняется, что рейс отправится из Египта в 4.25 по московскому времени, а прибудет во "Внуково" в 10.35.