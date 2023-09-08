МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Порядка 180 российских туристов, которые застряли в Шарм-эш-Шейхе из-за проблемы у авиакомпании Red Sea Airlines, будут в субботу вывезены в Москву рейсом авиакомпании Azur Air, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист". "Интурист" вернет деньги за туры в Шарм-эш-Шейх на 8 сентября

"Застрявшие в Египте пассажиры авиакомпании Red Sea Airlines будут вывезены в Москву рейсом авиакомпании Azur Air", — сообщили в туроператоре.

Уточняется, что рейс отправится из Египта в 4.25 по московскому времени, а прибудет во "Внуково" в 10.35.