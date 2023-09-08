МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу запустил движение на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса, передает корреспондент РИА Новости. Путин поручил обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ

После глава страны поблагодарил строителей, которые прокладывают трассу с опережением графика.

"Я хочу сказать спасибо всем, кто вложил свой труд, талант, в создание этих объектов. Особая признательность — за работу с опережением графика специалистам, которые ведут строительство трассы "Восток". Знаю, что объем стоящих перед ними задач и уровень сложности — очень высокий, и с этими масштабными задачами коллективы справляются на отлично", — сказал Путин.

Он отметил, что в состав трассы вошли уникальные сооружения, в том числе мост через Оку около Мурома. По словам главы государства, с запуском участков автомагистрали Москву и Арзамас свяжет современная скоростная трасса, которая позволит в два раза сократить время в пути между городами. Положительно скажется ввод новых участков трассы и на туристическом потоке в Нижегородской области, отметил президент.

Также Путин заявил грандиозных планах по развитию инфраструктуры России, среди которых есть задача продлить магистраль "Восток" до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе до других регионов России, других регионов Сибири и Дальнего Востока, так как от качественных современных автомагистралей, от эффективных маршрутных узлов, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге качество жизни граждан, рост деловой и туристической активности.

Более того, глава государства считает важными комфорт и безопасность поездок на новых участках, поэтому, по его словам, их нужно обеспечить устойчивой мобильной связью и интернетом. А также построить заправки, точки питания и площадки для отдыха, добавил Путин.

Участок М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса — 415 километров автомобильной дороги первой технической категории, которая связывает 4 региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Из них 308 километров открывается сегодня, по 107 км уже идет движение транспорта с прошлого года. Сейчас на участке от Москвы до Арзамаса работают шесть временных контейнерных комплексов для заправки и четыре многофункциональные зоны сервиса. Количество МФЗ до конца года увеличится до 16.

Открытие всей трассы М-12 запланировано на конец текущего года. Её общая протяженность составляет 810 километров, дорога проходит через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов, скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.