АРЗАМАЗ (Нижегородская область), 8 сен — ПРАЙМ. Трасса М-12 даст толчок развитию регионов, создавая новые рабочие места и привлекая инвесторов, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на открытии участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. Путин запустил движение на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

Участок М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса — 415 километров автомобильной дороги первой технической категории, которая связывает 4 региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Из них 308 километров открывается сегодня, по 107 километрам уже идет движение транспорта с прошлого года.

"У нас 415 километров первоклассной дороги — освещенной, с местами отдыха, частично построенной, до конца года будет полностью построена. Соединили 5 основных регионов, а в зоне тяготения этой дороги 17 регионов, где проживает 30 миллионов человек", — сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что новую дорогу построили за самое короткое время — от идеи до сегодняшнего запуска прошло меньше трёх лет. "Несмотря на то, что сегодня здесь открытие, ни на одном участке работа не останавливается ни на один день, а на многих участках работают даже ночью. Это позволяет нам надеяться, что мы в конце года поедем (по новой дороге) до Казани", — отметил вице-премьер.

"Мы считаем, что эта дорога даст колоссальный толчок развитию всех регионов. Сегодня губернаторы об этом говорили — у кого-то жилье стало больше строится, у кого-то рабочих мест будет больше. Любая дорога дает импульс развитию каждого региона… Мы видим, что в ближайшие годы порядка 80 тысяч рабочих мест будет создано. Одних только налогов от строительства, что здесь сейчас будет, более 350 миллиардов возвращается в бюджеты региональные и федеральный. И самое главное, что развивается территория вокруг. Там, где дорога, начинаются инвестиции, начинается жизнь дополнительная", — сказал Хуснуллин.

Движение по трассе М-12 Москва — Казань планируется полностью открыть в конце года. Длина строящейся платной трассы М-12 "Восток" — более 800 километров. Дорога частично прокладывается через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.