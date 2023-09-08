2023-09-08T19:51:40+03:00
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https://1prime.ru/transport/20230908/841697528.html
Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу
Транспорт
Новости
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МОСКВА, 8 сен /ПРАЙМ/. Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу, кассовый зал открыт для пассажиров, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД,... ПРАЙМ, 08.09.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, брянск
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен /ПРАЙМ/. Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу, кассовый зал открыт для пассажиров, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
"Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу. Кассовый зал открыт для пассажиров. Движение осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении.
В пятницу МЖД сообщила, что в результате падения беспилотника повреждено витражное остекление в одном из залов вокзала Брянск-Орловский. Пассажиров эвакуировали, по предварительной информации, никто не пострадал. Вокзал был временно закрыт, сообщали РИА Новости в пресс-службе МЖД.