МОСКВА, 8 сен /ПРАЙМ/. Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу, кассовый зал открыт для пассажиров, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). Экономика России во втором квартале выросла на 4,9 процента

"Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу. Кассовый зал открыт для пассажиров. Движение осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении.

В пятницу МЖД сообщила, что в результате падения беспилотника повреждено витражное остекление в одном из залов вокзала Брянск-Орловский. Пассажиров эвакуировали, по предварительной информации, никто не пострадал. Вокзал был временно закрыт, сообщали РИА Новости в пресс-службе МЖД.