МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Министр внутренних дел РФ сможет пользоваться самолетами специального летного отряда "Россия", соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Документ опубликован в пятницу на интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в соответствующий президентский указ от 2009 года.

"Абзац четвертый пункта 1 после слов "руководителя администрации президента Российской Федерации" дополнить словами "министра внутренних дел Российской Федерации", — говорится в новом указе.

Таким образом, глава МВД включен в список лиц, авиаперевозки которых осуществляет СЛО "Россия", наряду с президентом РФ, премьер-министром, председателями обеих палат парламента, главами Конституционного и Верховного судов, генпрокурором, руководителем Следственного комитета, главой администрации президента и министром иностранных дел.

С мая 2012 года пост главы МВД России занимает Владимир Колокольцев.