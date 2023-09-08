2023-09-08T23:24:20+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230908/841698270.html
Путин разрешил главе МВД пользоваться самолетами СЛО "Россия"
Транспорт
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Министр внутренних дел РФ сможет пользоваться самолетами специального летного отряда "Россия", соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован в... ПРАЙМ, 08.09.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Министр внутренних дел РФ сможет пользоваться самолетами специального летного отряда "Россия", соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ опубликован в пятницу на интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в соответствующий президентский указ от 2009 года.
"Абзац четвертый пункта 1 после слов "руководителя администрации президента Российской Федерации" дополнить словами "министра внутренних дел Российской Федерации", — говорится в новом указе.
Таким образом, глава МВД включен в список лиц, авиаперевозки которых осуществляет СЛО "Россия", наряду с президентом РФ, премьер-министром, председателями обеих палат парламента, главами Конституционного и Верховного судов, генпрокурором, руководителем Следственного комитета, главой администрации президента и министром иностранных дел.
С мая 2012 года пост главы МВД России занимает Владимир Колокольцев.