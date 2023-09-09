МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Автомобиль, управляемый компьютером и без водителя за рулем, будет безопаснее ввиду отсутствия человеческого фактора и наличия накопленного большой опыт вождения, заявил в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Соллерс" запустил серийный выпуск автомобилей Argo

"Автономные автомобили будут на порядок безопаснее, чем обычные, потому что 90% аварий — это человеческий фактор, который в автономном автомобиле просто исключен. Он никогда не устает, он все делает с идеальным вниманием в каждый момент времени, видит на 300 метров вперед и назад, на 360 градусов, в отличие от человека. И каждый наш автономный автомобиль сейчас использует опыт этих самых 26 миллионов километров, которые ни один человек за всю жизнь не накатал", — поделился Масюк.

В начале июня компания запустила в тестовом режиме беспилотное такси в столичном районе Ясенево. Как сообщал "Яндекс", роботакси пока будет брать только одного пассажира. Заказать машину могут клиенты от 18 лет в приложении "Яндекс Go" специальной кнопкой – с ее помощью можно выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину. Всего в Ясенево около 40 таких точек. В машине будет находиться водитель-испытатель, который будет следить за безопасностью поездки.

"Пилотом в Ясенево мы довольны, мы впервые посадили водителя-испытателя не за руль, а на соседнее сиденье, и он контролирует вождение, может экстренно притормозить с помощью специальной кнопки", — прокомментировал он. Всего по России автономное такси "Яндекса" проехало 26 миллионов километров.

Топ-менеджер добавил, что случаи столкновения автономного такси с другими машинами единичны — "все же испытатель рядом очень помогает". При этом не было ни одного происшествия, в котором бы пострадал человек.

"Какой-то дискомфорт у всех, у меня, в частности, может быть и будет. Но надо понимать, что технология станет массовой, только когда она будет на порядок более безопасной, чем самый идеальный водитель", — пояснил Масюк, комментируя свою возможную поездку на беспилотном такси без водителя-испытателя.