БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, 11 сен — ПРАЙМ. Развитие арктического флота ледового класса имеет огромное значение для страны и всего мира, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии имянарячения двух танкеров на ССК "Звезда". СМИ: Путин открыл для Евросоюза ящик Пандоры

"Развитие такого флота имеет огромное значение для нашей страны — арктической державы. Востребовано для реализации нашей долгосрочной стратегии освоения Арктики, для обеспечения надежных перевозок на Северном морском пути, на глобальных транспортных логистических маршрутах, для укрепления энергобезопасности нашей страны, да и всего мира", — сказал он и поблагодарил всех специалистов за труд.

Путину представили единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 "Валентин Пикуль". Судно предназначено для перевозок нефти по Северному морскому пути, благодаря высокому ледовому классу, челнок сможет без ледокольного сопровождения проходить через лед толщиной до 1,7 м. "Крестной матерью" судна стала уроженка Приморского края, герой Российской Федерации, космонавт Елена Серова. Во время церемонии по традиции о борт судна она разбила бутылку шампанского.

Второе судно — танкер-газовоз ледового класса ARC7 "Алексей Косыгин" — первый из трех спущенных на воду судов, строящихся на ССК "Звезда" в интересах ПАО "НОВАТЭК" и ПАО "Совкомфлот" для проекта "Арктик СПГ-2". Во всем мире технологией строительства газовозов обладают всего несколько судостроительных предприятий. Судно способно работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной свыше 2 м. "Крестной матерью" судна во время церемонии была названа заслуженный врач Российской Федерации, главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева. Новый союзник Путина на горизонте. Запад напрягся

"Сегодня у нас значимое событие для российского судостроения, для транспортной отрасли. Свои имена будут присвоены двум новым судам гражданского флота. Нефтяной танкер будет носить имя нашего писателя, любимого многими писателя — Валентина Саввича Пикуля, чье творчество во многом посвящено отечественной истории. Нашему флоту, защитникам наших дальневосточных рубежей. Танкер газовоз назван в честь государственного деятеля, председателя совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина. Человека, который внес огромный вклад в развитие Дальнего Востока, всей нашей страны, экономики, ее отраслей. Проявил себя талантливым организатором в годы Великой Отечественной войны", — сказал Путин и выразил уверенность, что новые суда будут достойны этих прославленных имен.

Он отметил, что эти современные, мощные, оснащенные по последнему слову техники морские суда "без преувеличения одни из лучших в своем классе в мире".

Путин также выразил уверенность, что с каждым новым сданным кораблем уровень локализации на предприятии будет постоянно возрастать.

"Вашему большому коллективу предстоит решать новые важные задачи, в том числе речь идет о повышении локализации производств, широком применении отечественных разработок и решений. Я абсолютно уверен, что с каждым новым сданным кораблем уровень локализации на "Звезде" будет постоянно возрастать", — сказал он.

ССК "Звезда" – крупнейший в стране судостроительный комплекс. Проект реализуется с 2016 года. За это время на воду спущено 12 судов, 4 из которых переданы заказчикам и работают в море — это нефтеналивные танкеры типа "Афрамакс". Пятый танкер типа "Афрамакс" проходит швартовные испытания у 1-й достроечной набережной. Он получил имя "Восточный проспект". На разных этапах строительства находятся ещё три судна серии.