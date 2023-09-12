МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco планирует обзавестись специализированным флотом для перевозки автомобилей, а также прорабатывает вопрос приобретения собственного авиапарка, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава совета директоров группы Андрей Северилов. Акционеры Fesco не решили вопрос дивидендов за прошлый год

На вопрос, планирует ли группа приобрести флот для перевозки автомобилей, Северилов ответил: "Да". Он пояснил, что группа в целом заинтересована в пополнении флота иного от контейнеровозов. "В настоящее время флот представлен в основном контейнеровозами и универсальными судами. Сейчас начинаем двигаться дальше в спецфлот", — сказал он. Он также добавил, что группа продолжает прорабатывать сотрудничество с "АвтоВАЗом", предварительные договоренности о котором были достигнуты в ходе саммита "Россия-Африка".

В августе Северилов сообщал в интервью РИА Новости, что Fesco готова перевозить автомобили Lada в Африку и купить для этого автовозы — при наличии твердого заказа.

Также Северилов сказал, что Fesco прорабатывает вопрос приобретения собственного авиапарка. "Наши специалисты уже подтвердили эффективность экономики. Нашли воздушные суда", — сообщил он. Северилов добавил, что грузовая база для авиаперевозок есть, так что проект можно всерьез рассматривать.

Fesco — одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.

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