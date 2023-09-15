МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Два рейса из Москвы в аэропорт Красноярска задержаны, и два рейса не смогли вылететь на север региона из-за густого утреннего тумана в Красноярске и окрестностях города. Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 совершил первый полет

"По метеоусловиям задержаны два рейса на прилёт и два на вылет. Задержаны два рейса из Москвы и два рейса на вылет в Туру и Байкит", — сообщает аэропорт.

Согласно прогнозу синоптиков, в Красноярске 15 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха +18,+20 градусов. Утром туман.