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2023
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Из-за тумана в Красноярске задержали четыре рейса на прилет и вылет
Транспорт
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Два рейса из Москвы в аэропорт Красноярска задержаны, и два рейса не смогли вылететь на север региона из-за густого утреннего тумана в Красноярске и окрестностях города. "По... ПРАЙМ, 15.09.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, красноярск, аэропорт, рейсы, задержка, туман
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Два рейса из Москвы в аэропорт Красноярска задержаны, и два рейса не смогли вылететь на север региона из-за густого утреннего тумана в Красноярске и окрестностях города.
"По метеоусловиям задержаны два рейса на прилёт и два на вылет. Задержаны два рейса из Москвы и два рейса на вылет в Туру и Байкит", — сообщает аэропорт.
Согласно прогнозу синоптиков, в Красноярске 15 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха +18,+20 градусов. Утром туман.