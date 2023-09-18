МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей российского производства, сообщила пресс-служба Госдумы. Сотрудники Минпромторга пересядут на российские авто

"Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, произведенных в России", — следует из сообщения пресс-службы ГД.

В нем отмечается, что было принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России.

"Эти решения помогут развитию российского автопрома, бюджетные средства останутся в стране", — приводит слова спикера Госдумы Вячеслава Володина пресс-служба ГД.

Ранее Володин заявлял, что тема передвижения депутатов в Москве обсуждалась с управлением делами президента РФ. Было решено по мере выбытия служебных автомобилей заменить их на отечественные.