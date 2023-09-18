2023-09-18T20:08:00+03:00
2023-09-18T20:12:45+03:00
2023-09-18T20:08:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230918/841773601.html
В Госдуме решили использовать только российские автомобили
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей российского производства, сообщила пресс-служба Госдумы. "Совет Думы единогласно принял... ПРАЙМ, 18.09.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, автомобиль, депутаты госдумы
https://cdnn.1prime.ru/images/84040/74/840407464.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84040/74/840407464.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84040/74/840407463.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84040/74/840407463.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84040/74/840407451.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84040/74/840407451.jpg
https://1prime.ru/business/20230912/841726327.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей российского производства, сообщила пресс-служба Госдумы.
"Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, произведенных в России", — следует из сообщения пресс-службы ГД.
В нем отмечается, что было принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России.
"Эти решения помогут развитию российского автопрома, бюджетные средства останутся в стране", — приводит слова спикера Госдумы Вячеслава Володина пресс-служба ГД.
Ранее Володин заявлял, что тема передвижения депутатов в Москве обсуждалась с управлением делами президента РФ. Было решено по мере выбытия служебных автомобилей заменить их на отечественные.