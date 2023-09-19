МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Сервис "Яндекс Карты" добавил возможность строить маршруты, включающие одновременно такси и метро, новая функция уже работает в приложении на Android в Москве и Санкт-Петербурге, рассказали в компании. "Яндекс" запустил сервис для безналичной оплаты покупок со смартфона

"В "Яндекс Картах" появились комбинированные маршруты с такси и метро. Теперь при планировании поездок на общественном транспорте "Карты" предлагают вариант маршрута с заказом такси до станции метро. Сейчас комбинированные маршруты уже доступны в приложении на Android в Москве и Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

В сервисе пояснили, что приложение само предложит оптимальную станцию для начала поездки и рассчитает общее время в пути с учетом ситуации на дорогах. Такси можно заказать прямо на этапе выбора маршрута. При этом отмечается, что начальная станция может находиться не на ближайшей, а на соседней ветке метро, если это позволит доехать быстрее или если так будет меньше пересадок.

Картографы разметили возле станций 936 точек высадки. Это места, где водители такси могут остановить машину соблюдая правила, и откуда пассажирам недалеко идти до входа в метро. Точки находятся с обеих сторон дороги.

"Яндекс Карты" — геосервис "Яндекса", запущенный в 2004 году. С его помощью можно посмотреть карту города, найти нужное место и построить к нему маршрут. Карта также отображает информацию о пробках, авариях и передвижениях общественного транспорта. По данным компании, ежемесячно мобильным приложением "Яндекс Карт" пользуется 38 миллионов человек, навигацию "Яндекса" использует каждый второй водитель.