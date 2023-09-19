МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России поручила региональным надзорным ведомствам проверить, как в стране соблюдается законодательство о такси. НССО спрогнозировал объем премий по страхованию ответственности такси

Закон, регулирующий работу такси, вступил в силу 1 сентября. Он вводит ограничения для водителей, которые могут работать в такси, а также требования для автомобилей и правила для агрегаторов. Также там уточняются требования к регулированию тарифной политики и хранению сведений из журнала заказов. Согласно закону, с 1 сентября начинают работу три региональных реестра такси: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси и региональный реестр легковых такси.

"В целях своевременной и полноценной реализации указанных мероприятий Генеральной прокуратурой РФ прокурорам субъектов поручено взять на контроль разработку, принятие и ведение региональными органами власти соответствующих нормативных правовых актов, ведение региональных реестров перевозчиков, легковых такси, а также служб их заказа. Также необходимо провести проверку уже принятых актов на предмет их соответствия требованиям законодательства", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.