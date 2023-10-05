МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Строительство Северо-Сибирской железной дороги позволит перевозить больше угля с угольных месторождений и разгрузит восточное направление, поделился мнением с РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва-Петербург

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с правительством Кузбасса, РАН и РЖД рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали и ждет соответствующий доклад до 1 марта 2024 года, сообщил Кремль в четверг.

"Эта дорога, которая давно требовалась, — выход из ХМАО на Запсиб. Он нужен, чтобы везти грузы не только через Тюмень – через нее слишком длинный путь. Плюс это для всех угольных месторождений выход на арктическую зону, на Архангельск, на Мурманск. Если еще будет построен СШХ (Северный широтный ход – ред.)… В целом как бы это важнейший элемент на сегодня, потому что Дальний Восток бесконечно развивать тоже не получится", — считает Безбородов.

Он добавил, что Севсиб необходим и для развития самого Крайнего Севера. "Условно говоря, от ЯНАО до Мурманска надо построить все эти дороги. Тогда будет логично, всё замкнуто", — резюмировал он.

Вопрос о строительстве Северо-Сибирской железной дороги – Севсиба — обсуждается уже много лет и рассматривались разные маршруты. Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года предусматривала строительство Северо-Сибирской дороги протяженностью 1,9 тысячи километров и стоимостью почти 218 миллиардов рублей от Нижневартовска через Белый Яр до Усть-Илимска. Отдельно как часть Севсиба упоминался участок Ельчимо – Чадобец в Красноярском крае. Он оценивался в 12,6 миллиарда рублей.

Предполагалось, что Северо-Сибирская железная дорога, которая свяжет ХМАО с Байкало-Амурской магистралью, будет служить для развития и обслуживания промышленной зоны в Нижнем Приангарье.