МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Аэропорт Внуково ночью в субботу вводил ограничения на полеты, но сейчас работает в штатном режиме, сообщили в компании. Эксперт рассказал, какие авиакомпании могут возмещать мили за опоздания

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 04.26 часов были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. С 05.15 часов ограничения на полёты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", — сказано в сообщении воздушной гавани.