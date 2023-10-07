2023-10-07T09:28:23+03:00
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Аэропорт Внуково заработал в штатном режиме
Транспорт
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Аэропорт Внуково ночью в субботу вводил ограничения на полеты, но сейчас работает в штатном режиме, сообщили в компании. "По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 04.26... ПРАЙМ, 07.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Аэропорт Внуково ночью в субботу вводил ограничения на полеты, но сейчас работает в штатном режиме, сообщили в компании.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 04.26 часов были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. С 05.15 часов ограничения на полёты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", — сказано в сообщении воздушной гавани.