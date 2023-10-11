МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Пять человек пострадали, один получил травмы средней тяжести в результате столкновения поездов в московском метрополитене, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Собянин открыл станции метро "Аэропорт Внуково" и "Пыхтино"

Ранее московский дептранс написал в телеграм-канале, что в 10:22 произошел накат состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд. В результате движение от станции "Люблино" до станции "Дубровка" салатовой ветки приостановили.

"Все пять пострадавших госпитализированы в больницы, проводится дообследование, оказывается необходимая помощь", — сказал Собянин.

По его словам, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, у них небольшие повреждения. При этом, добавил мэр, у машиниста травма средней тяжести, но жизни она не угрожает.