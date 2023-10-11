2023-10-11T12:56:28+03:00
2023-10-11T12:56:28+03:00
2023-10-11T12:56:28+03:00
2023
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Собянин сообщил о пострадавших при столкновении поездов в метро
Транспорт
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Пять человек пострадали, один получил травмы средней тяжести в результате столкновения поездов в московском метрополитене, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее московский... ПРАЙМ, 11.10.2023
транспорт, бизнес, новости, сергей собянин, метро, поезд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Пять человек пострадали, один получил травмы средней тяжести в результате столкновения поездов в московском метрополитене, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее московский дептранс написал в телеграм-канале, что в 10:22 произошел накат состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд. В результате движение от станции "Люблино" до станции "Дубровка" салатовой ветки приостановили.
"Все пять пострадавших госпитализированы в больницы, проводится дообследование, оказывается необходимая помощь", — сказал Собянин.
По его словам, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, у них небольшие повреждения. При этом, добавил мэр, у машиниста травма средней тяжести, но жизни она не угрожает.