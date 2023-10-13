МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Развитие отрасли беспилотных авиасистем (БАС) в России требует наработок в групповом и роевом управлении дронами, поделился мнением с РИА Новости руководитель Лаборатории воздушной робототехники Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" Дмитрий Девитт. В России создали грузовые беспилотники для труднодоступных регионов

"Развитию отрасли беспилотия в России будет способствовать внедрение интеллектуальных систем роевого и группового управления робототехническими комплексами. Однако по этому перспективному для инженеров направлению сегодня крайне мало наработок", — сказал он.

По его словам, сегодня в развитии интеллектуальных систем роевого и группового управления робототехническими комплексами в части БАС существует два барьера — технологический и регуляторный.

"Технологический решается планомерно и требует большого научного задела по разным сквозным технологиям: связь, системы управления, машинное зрение и машинное обучение. Регуляторный требует в первую очередь верификацию технологий и подтверждение их готовности. К сожалению, чаще всего это превращается в замкнутый круг, когда чтобы создать технологию нам нужны полеты, но мы не можем летать, пока не будет отлаженной технологии", – рассказал эксперт.

Он отметил, что для прикладных задач групповое управление не нужно, достаточно иметь надежную централизованную автономную систему управления. Но если смотреть на перспективные задачи, то они в большинстве относятся к задачам двойного и военного назначения. Из мирных вещей в части БАС хорошим примером может служить автономный поиск пропавших людей, создание систем автономного сканирования.