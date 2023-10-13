ПЯТИГОРСК, 13 окт — ПРАЙМ. Республика Кения выражает заинтересованность в запуске и развитии чартерных рейсов с Россией, заявил чрезвычайный и полномочный посол Кении в РФ Бенсон Огуту на международном форуме в Железноводске. В "Арктикугле" назвали срок запуска туристического чартера на Шпицберген

"Для нас очень важно обеспечить пассажирский и товарный обмен и авиасообщения между странами. Сейчас ведутся определенные переговоры на эту тему. Мы ищем лучшие варианты обеспечения воздушного сообщения и хотим настроить чартерное сообщение между нашими регионами", – отметил посол.

Кроме этого, Кения также заинтересована в сотрудничестве с Северным Кавказом.

"Сотрудничество Северного Кавказа расширяет возможности Кении для сотрудничества с Россией в целом. До этих пор Кения не сотрудничала конкретно с отдельными регионами. Северный Кавказ богат сельским хозяйством, развит туризм. Так же в Кении существует такой же потенциал, поэтому есть возможности для дальнейшего развития отношений", – добавил посол.

Международный форум "Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России" проходит с 13 по 14 октября в Железноводске и Пятигорске. В рамках форума обсуждают основные вопросы, имеющие приоритетное значение для России и Северного Кавказа: ресурсы развития международного сотрудничества, в том числе конкурентоспособное образование и современную науку, индустрию гостеприимства, культурное взаимодействие в меняющемся мире, международные транспортные коридоры. Форум собирает на одной площадке официальные делегации стран Азии, Средиземноморского региона, Ближнего Востока. Организатором выступает Северо-Кавказский институт — филиал РАНХиГС.