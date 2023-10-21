МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Самым бюджетным автомобилем для российских чиновников стала Lada Granta стоимостью 700 тысяч рублей, самым дорогим — внедорожник Aurus Komendant, ценник на который начинается почти от 40 миллионов рублей, следует из прайс-листов и данных автопроизводителей, с которыми ознакомилось РИА Новости. Минпромторг подготовил список автомобилей для использования госслужащими

Ранее, в пятницу, Минпромторг опубликовал список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими. В него вошли пять российских брендов: Lada, "Москвич", Aurus, Evolute и УАЗ, и одна китайская марка Haval. В общей сложности в перечень попали 23 модели. В будущем он будет расширяться по мере выхода на рынок новых моделей российского производства.

Самая бюджетная модель списка — Lada Granta, этот автомобиль стоит от 700 тысяч рублей. Другие рекомендованные для чиновников машины "АвтоВАЗа": Lada Vesta — от 1,24 миллиона рублей, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 миллиона рублей, Lada Niva Travel — от 1,1 миллиона рублей и Lada Niva Legend — от 830 тысяч рублей.

Автомобили бренда УАЗ обойдутся чиновникам по модели "Патриот" — от 1,2 миллиона рублей, "Пикап" — от 1,26 миллиона рублей, "Профи" — от 1,3 миллиона рублей, СГР — от 1,18 миллиона рублей и "Хантер" — от 981 тысячи рублей. Ценник на "Москвичи" из списка начинается от 2,2 миллиона рублей за кроссовер "Москвич 3", от 3,95 миллиона рублей за электрокар "Москвич 3е", и от 2,6 миллиона рублей за новую модель лифтбека "Москвич 6".

Российский бренд электромобилей Evolute, наладивший производство автомобилей на заводе под Липецком совместно с азиатскими партнерами, предлагает автомобили от 3 миллионов рублей за модель электрокара Evolute i-PRO, от 4 миллионов рублей за модель i-Sky и от 3,5 миллионов рублей за электрокроссовер i-Joy.

Ценник единственного в списке китайского бренда Haval, который владеет автозаводом под Тулой, начинается от 1,9 миллиона рублей за Haval Jolion, от 3 миллионов рублей за модель Haval Dargo, от 2,4 миллиона рублей за модели F7 и F7x, а также от 4 миллионов рублей за H9.

Автомобили люксового российского автобренда Aurus стали самыми дорогими в списке Минпромторга. Модели Aurus Senat и Aurus Komendant стоят почти 39 и 40 миллионов рублей. "Стартовая цена на модель Aurus Senat составляет 38 900 000 рублей, на Aurus Komendant — 39 900 000 рублей. Как бренд автомобилей класса люкс Aurus предлагает клиентам широкие возможности индивидуализации и дополнительных опций, которые касаются как экстерьерных, так и интерьерных решений. Поэтому итоговая стоимость каждого автомобиля зависит от пожеланий клиента, выбранных опций и уровня персонализации в исполнении Aurus", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, отвечая на вопрос об актуальной стоимости базовых версий моделей Aurus.