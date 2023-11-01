МОСКВА 1 ноя — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 50 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в среду в 06.38 мск

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.