2023-11-01T07:51:00+03:00
2023-11-01T08:10:06+03:00
2023-11-01T07:51:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231101/842137846.html
На Крымском мосту открыли автомобильное движение
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 50 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта... ПРАЙМ, 01.11.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, движение, крымский мост, автомобили, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/03/840970332.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/03/840970332.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/03/840970331.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/03/840970331.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/03/840970319.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/03/840970319.jpg
https://1prime.ru/transport/20231101/842137518.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА 1 ноя — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 50 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в среду в 06.38 мск
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.