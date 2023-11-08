МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Покупка китайскими компаниями долей в морских портах по всему миру является обычной предпринимательской деятельностью, американские СМИ пытаются раздуть тему "китайской угрозы" с целью очернения Китая, заявил РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан. В Польше появится зерновой порт в Гданьске

Ранее американская газета Washington Post опубликовала статью, в которой утверждает, что Китай за последнее десятилетие получил управление над глобальной сетью портов, "охватывающей все океаны и все континенты", при этом США и их союзники все больше обеспокоены потенциальными военными последствиями такого расширения. Как отмечает издание, если десять лет назад Китай имел доли в 44 портах по всему миру, то сегодня КНР владеет или управляет портами и терминалами почти в 100 точках в более 50 странах.

По словам Чжэн Аньгуана, покупка китайскими компаниями долей в морских портах разных стран представляет собой "обычную предпринимательскую деятельность" и отражает "реальность экономической глобализации".

"Компании стремятся к прибыли, и пока покупка портов является прибыльным делом, они, разумеется, будут продолжать эту деятельность", — сказал он.

Эксперт отметил, что китайское правительство, продвигая инициативу "Один пояс, один путь", также поддерживает выход большего числа китайских компаний на глобальный уровень и осуществление различных форм взаимовыгодного сотрудничества с компаниями из других стран.

"Это объективно способствует строительству международной общественной инфраструктуры, облегчает глобальную торговлю, а также способствует экономическому развитию и росту занятости в стране, где расположен порт", — добавил он.

Говоря о доводах, изложенных в материале Washington Post, Чжэн Аньгуан подчеркнул, что они представляют собой спекуляции и так называемые "обеспокоенности" с целью очернить и исказить истинную деятельность китайских компаний, следуя принципу "было бы желание обвинить, а предлог всегда найдется".

"Нет никаких оснований и доказательств, что данная деятельность угрожает безопасности какой-либо страны", — сказал эксперт.

Искажение фактов в отношении ведения Китаем нормальной предпринимательской деятельности, по словам эксперта, является проявлением политизации американскими элитами и СМИ вопросов, связанных с КНР.

"Один пояс, один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.