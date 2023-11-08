Минтранс: субсидирование авиаотрасли в России превысило 60,42 миллиарда рублей
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. СУБСИДИРОВАНИЕ АВИАОТРАСЛИ РФ В 2023 ГОДУ СОСТАВИЛО БОЛЕЕ 60,42 МЛРД РУБ — МИНТРАНС
https://1prime.ru/transport/20231108/842209374.html
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. СУБСИДИРОВАНИЕ АВИАОТРАСЛИ РФ В 2023 ГОДУ СОСТАВИЛО БОЛЕЕ 60,42 МЛРД РУБ — МИНТРАНС
https://1prime.ru/transport/20231108/842209374.html
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