МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Минтранс оценил рост погрузки на сети РЖД

"Сход вагонов в Рязанской области не влияет на движение пассажирских поездов. Сегодня в 07.12 (совпадает с мск — ред.) на перегоне Рыбное — Блок пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада медиков", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань. Угрозы экологии нет.

Кроме того в МЖД сообщили, что сход вагонов не повлияет на движение пассажирских поездов. Сцецслужбы работают для координации действий по устранению последствий происшествия.