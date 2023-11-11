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2023
https://1prime.ru/transport/20231111/842240398.html
МЖД сообщила о сходе вагонов грузового поезда в Рязанской области
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В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области, сообщила Московская железная дорога... ПРАЙМ, 11.11.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, рязанская область, поезда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"Сход вагонов в Рязанской области не влияет на движение пассажирских поездов. Сегодня в 07.12 (совпадает с мск — ред.) на перегоне Рыбное — Блок пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада медиков", — говорится в сообщении.
Уточняется, что для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань. Угрозы экологии нет.
Кроме того в МЖД сообщили, что сход вагонов не повлияет на движение пассажирских поездов. Сцецслужбы работают для координации действий по устранению последствий происшествия.