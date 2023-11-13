МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало сенаторский законопроект о регулировании движения электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов, говорится в проекте отзыва кабмина на законопроект сенатора Артема Шейкина.

Ранее Шейкин сообщал РИА Новости, что планирует внести в осеннюю сессию законопроект о регулировании движения самокатов и СИМ. Законопроект (есть в распоряжении РИА Новости), в частности, предлагает наказывать штрафом до 30 тысяч рублей за пьяное вождение электросамокатов, других СИМ и велосипедов, штрафами до 5 тысяч рублей — за превышение на них скорости, до 3 тысяч рублей — за езду вдвоем.

"Отзывом правительства РФ, подготовленным Минюстом с учетом позиции ключевых министерств, предлагается поддержать разработанный мной с коллегами законопроект о регулирование средств индивидуальной мобильности и велосипедов", — сказал Шейкин РИА Новости.

В проекте официального отзыва правительства (также есть в распоряжении РИА Новости) отмечается, что законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом замечаний. Концепция законопроекта, направленная на повышение эффективности мер по предупреждению и пресечению нарушений правил дорожного движения его участниками, "заслуживает внимания", говорится там.

"В пояснительной записке приводятся только данные о количестве и последствиях дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, использующих для передвижения СИМ, но не о количестве привлеченных к административной ответственности лиц (в том числе повторно). Также не приводятся данные, свидетельствующие о недостаточности мер воздействия на велосипедистов и пешеходов, и сведения о фактах неисполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления требований по организации дорожного движения. В связи с этим пояснительные материалы к законопроекту нуждаются в доработке", — отмечается в документе.

Отдельно говорится о необходимости изменения величины некоторых наказаний. "Например, проектируемый в части 3 статьи 12.21 КоАП размер административного штрафа за нарушение правил перевозки грузов и правил буксировки лицами, использующими для передвижения СИМ, превышает размер наказания, установленного за аналогичное правонарушение, совершенное водителем автотранспортного средства. Аналогичное замечание относится к установлению административной ответственности за нарушение правил перевозки людей (статья 12.23 КоАП)", — отмечается в отзыве.

Авторы отзыва добавляют, что необходимо дополнительно проработать вопросы реализации контроля за совершением административных правонарушений водителями электросамокатов и СИМ.

"Следует сохранить право сотрудников полиции пресекать данные правонарушения и привлекать виновных лиц к административной ответственности по обращениям граждан или при непосредственном их обнаружении таких правонарушений", — отмечается в документе.

ПЬЯНОЕ ВОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ

Законопроект предполагает дополнение КоАП новой статьей "Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения". Так, управление электросамокатом, другим СИМ или велосипедом в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет наложение административного штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

Невыполнение требований должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в свою очередь, повлечет наложение аналогичного административного штрафа. Кроме того, оставление лицом, использующим СИМ или велосипед для передвижения, места ДТП, участником которого он являлся, повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.

НАКАЗАНИЕ ЗА ВОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОСАМОКАТА ВДВОЕМ

В тексте законопроекта также говорится о наказании за нарушение требований к перевозке пассажиров при вождении велосипеда, электросамоката и других СИМ.

За вождение электросамоката вдвоем (и более), а также за другие подобные нарушения планируется налагать административный штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ЭЛЕКТРОСАМОКАТЕ

Законопроект также регламентирует наказания за превышение скорости при вождении велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

При превышении установленной скорости на величину более 5, но не более 10 километров в час предполагается наложение административного штрафа в размере 800 рублей. За аналогичное правонарушение, зафиксированное камерой, предполагается штраф в размере 500 рублей.

Превышение установленной скорости на величину более 10, но не более 15 километров в час влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 3,5 тысячи рублей. Если скорость будет превышена на величину более 15, но не более 20 километров в час, то штраф составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.

При превышении установленной скорости движения СИМ или велосипеда более чем на 20 километров в час предполагается наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

При этом невыполнение требования сотрудника полиции остановить велосипед, электросамокат или другое СИМ повлечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей. Законопроект также предполагает наказание за нарушение требований к перевозке грузов при вождении СИМ, велосипеда – правонарушение влечет наложение в размере 1000 рублей.

ШТРАФЫ ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ЕЗДУ

Отдельно говорится о нарушении ПДД водителем велосипеда, электросамоката или другого СИМ в процессе дорожного движения.

За движение по проезжей части дороги в нарушение ПДД и за неправильное пересечение проезжей части предполагается штраф в размере от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей. Движение на СИМ, масса которого превышает 35 килограммов, по пешеходным зонам и тротуарам влечет наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 3,5 тысяч рублей. Наказание за эти правонарушения в состоянии алкогольного опьянения ужесточается и влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, движение по тротуару, обочине или в пределах пешеходных зон, повлекшее создание помех для движения пешеходов, влечет наказание в виде административного штрафа в размере от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей.

Возложить обязанность по контролю за данными правонарушениями планируется на полицию.

НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Законопроектом также предлагается дополнить КоАП новой статьей "Несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения". Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Несоблюдение решений, предусмотренных в документации по организации дорожного движения, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Планируется, что инициатива в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2024 года.