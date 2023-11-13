ЕРЕВАН, 13 ноя — ПРАЙМ. Армянская авиакомпания FlyOne Armenia начнет выполнять ежедневные рейсы в московский аэропорт Шереметьево с 15 декабря, сообщила пресс-служба компании. "Победа" запустила рейсы из Владикавказа и Волгограда в Дубай

"Первая армянская национальная авиакомпания FlyOne Armenia с 15 декабря открывает ежедневные рейсы в международный аэропорт Шереметьево", — сказано в сообщении.

В настоящее время компания выполняет ежедневные рейсы по маршруту Ереван-Москва-Ереван из аэропорта "Звартноц" в международные аэропорты "Внуково" и "Домодедово". С учетом высокого спроса на российские направления, помимо Москвы FlyOne Armenia также выполняет полеты в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Новосибирск, а также в Европу и ряд других городов, включая Париж, Милан, Кишинев, Тбилиси, Стамбул, Ларнаку, Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

"Мы рады, что к нашей полетной сети присоединяется международный аэропорт Шереметьево, один из важнейших авиаузлов Москвы. Этот рейс станет дополнительной, доступной и комфортной альтернативой для тысяч пассажиров FlyOne Armenia, путешествующих из или в Москву", — заявил председатель совета компании Арам Ананян.

Компания была основана в 2021 году и имеет в своем парке самолеты Airbus A320 и Airbus A319.