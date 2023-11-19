ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — ПРАЙМ. Паром "Oriental Pearl VI" совершит первый за почти 10 лет пассажирский рейс из Владивостока в южнокорейский Сокчхо в воскресенье, 19 ноября, сообщает агентство международного сотрудничества Приморья в своем Telegram-канале. Ввоз японских б/у авто через Владивосток снова начал набирать обороты

Ранее представитель компании-оператора сообщал РИА Новости, что грузопассажирский паром "Восточная жемчужина № 6" совершит первый за почти 10 лет пассажирский рейс из Владивостока в Сокчхо 22 ноября.

"В воскресенье, 19 ноября, состоится первый коммерческий рейс парома "Oriental Pearl VI" по маршруту Владивосток — Сокчхо. Планируется, что до конца года паром будет заходить во Владивосток по вторникам и пятницам, а отходить из Владивостока по средам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

По данным компании-оператора, на пароме семь видов кают: от базового и эконом до делюкс и сьюит. Стоимость варьируется от 41 тысячи рублей в одну сторону (в обе стороны 68 тысяч рублей) при размещении в общей каюте на 112 пассажиров на татами (базовый), 44 тысяч рублей (в обе стороны 74 тысячи рублей) в 5/12- местной каюте на татами (эконом) до 166 тысяч рублей (в обе стороны 254 тысячи рублей) в 2-местной каюте с двумя отдельными кроватями (сьюит).

Ранее мэрия города Сокчхо сообщала, что южнокорейская компания JS Shipping в ноябре начнет в тестовом режиме обслуживать морскую линию между портами Сокчхо и Владивостока и впоследствии рассчитывает восстановить регулярное паромное сообщение, прерванное 10 лет назад. Рейсы предполагалось осуществлять паромом "Восточная жемчужина № 6", который имеет водоизмещение 16 тысяч тонн и способен перевезти за один рейс 700 пассажиров, 150 TEU грузов (TEU — единица измерения, равная объему стандартного 20-футового контейнера) и 350 автомобилей. Как уточняли РИА Новости в компании-операторе "Пассажирский терминал", в четверг судно придет во Владивосток, а в первый тестовый рейс отправится в воскресенье, 12 ноября. Цена для одного взрослого пассажира в обе стороны составит 68 тысяч рублей. В дальнейшем планируется организация регулярных рейсов дважды в неделю.

Международные морские перевозки из Сокчхо, которые связывали Южную Корею кратчайшим маршрутом с российским Приморьем и северо-восточными провинциями Китая, начались в апреле 2000 года. Как отмечала мэрия Сокчхо, они внесли существенный вклад в активизацию экономического взаимодействия и гуманитарные обмены, но из-за ухудшения международной обстановки и "сложных таможенных процедур КНР и РФ" морская линия была закрыта, затем открывалась вновь, но, не выдержав экономических сложностей отрасли после крушения парома "Севоль", окончательно прекратила свою работу. Последний раз рейс по этому маршруту совершался в июне 2014 года.