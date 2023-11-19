МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Специальный борт МЧС России вылетел из Каира в Москву, перевозит 117 россиян, следует из публикации ведомства в Telegram. Авиакомпания FlyOne Armenia запустит ежедневные рейсы в Шереметьево

Ранее российское Министерство внутренних дел заявляло, что из сектора Газа эвакуировали 558 соотечественников из 900 подавших заявки.

Согласно сообщению МЧС, спецборт вылетел из Египта в столицу.

"Самолет Ил-76 доставляет 117 соотечественников в Россию. В пути их сопровождают медики и психологи МЧС России", — добавляется в публикации.