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https://1prime.ru/transport/20231119/842307984.html
Спецборт со 117 россиянами и членами их семей вылетел в Москву
Транспорт
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Специальный борт МЧС России вылетел из Каира в Москву, перевозит 117 россиян, следует из публикации ведомства в Telegram. Ранее российское Министерство внутренних дел заявляло,... ПРАЙМ, 19.11.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, мчс, сектор газа, самолет, эвакуация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Специальный борт МЧС России вылетел из Каира в Москву, перевозит 117 россиян, следует из публикации ведомства в Telegram.
Ранее российское Министерство внутренних дел заявляло, что из сектора Газа эвакуировали 558 соотечественников из 900 подавших заявки.
Согласно сообщению МЧС, спецборт вылетел из Египта в столицу.
"Самолет Ил-76 доставляет 117 соотечественников в Россию. В пути их сопровождают медики и психологи МЧС России", — добавляется в публикации.