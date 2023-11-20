МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Производство автомобилей в России за январь-октябрь вросло более чем на 10% в годовом выражении, до 567 тысяч машин, сообщил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов. Цены на подержанные авто из Китая в России выросли в октябре

Речь идёт об всех сегментах, то есть суммарно легковых, грузовых, легких коммерческих автомобилях и автобусах, уточнили РИА Новости в министерстве.

"По итогам января-октября — за 10 месяцев этого года — было произведено 567 тысяч автомобилей, что более чем на 10% превышает показатели 10 месяцев прошлого года", — отметил он, выступая в Совете Федераций.