2023-11-20T15:49:26+03:00
2023-11-20T15:49:26+03:00
2023-11-20T15:49:26+03:00
2023
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В Минпромторге оценили рост выпуска автомобилей за 10 месяцев
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Производство автомобилей в России за январь-октябрь вросло более чем на 10% в годовом выражении, до 567 тысяч машин, сообщил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов. Речь... ПРАЙМ, 20.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, автомобили
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Производство автомобилей в России за январь-октябрь вросло более чем на 10% в годовом выражении, до 567 тысяч машин, сообщил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.
Речь идёт об всех сегментах, то есть суммарно легковых, грузовых, легких коммерческих автомобилях и автобусах, уточнили РИА Новости в министерстве.
"По итогам января-октября — за 10 месяцев этого года — было произведено 567 тысяч автомобилей, что более чем на 10% превышает показатели 10 месяцев прошлого года", — отметил он, выступая в Совете Федераций.