МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило новую редакцию правил недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре (ПНД), ее рассмотрят на заседании президиума правкомиссии по транспорту 24 ноября, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на текст правок, с которым ознакомилось издание. В РЖД утвердили ряд скидок к грузовым тарифам

Временные правила определения очередности приема грузов к перевозке на железной дороге действуют до 2024 года. Отказ от ПНД вводился для повышения приоритета пропуска грузов с более высокой добавленной стоимостью в условиях загруженности БАМа и Транссиба, которые входят в Восточный полигон. До этого в перевозках там основную долю занимал уголь. Он преобладает и сейчас, но структура грузов изменилась в пользу товаров, производство которых обеспечивает занятость наибольшего числа людей и вносит наибольший вклад в ВВП.

"Изменилась формулировка первой, самой приоритетной позиции в очереди, следует из текста правок… Если раньше это были грузы для ликвидации ЧС, то теперь речь идет о приоритетности, определенной федеральными законами — воинские, специальные и т. п. С 1 апреля 2024 года к категории прибавятся грузы для северного завоза", — пишет "Коммерсант".

По данным издания, грузы для ЧС перешли во вторую очередь, туда добавлены перевозки для ликвидации последствий военных действий и незаконного вмешательства в субъектах РФ, где действуют "отдельные спецрежимы", в том числе контртеррористической операции и повышенной готовности. В Финляндии посчитали убытки от прекращения грузового трафика с Россией

В новой редакции ПНД остаются в приоритете грузы, определенные на основании отдельных актов президента и правительства (третья очередь): экспортный поток угля из Кузбасса, Хакасии, Бурятии, Тувы и Якутии все еще будет ехать перед основной массой грузов на Восточном полигоне. Далее — транзитные и субсидируемые грузы, потом грузы во внутригосударственном сообщении, где вверху списка приоритетов — перевозки для материального резерва, отправки социально-значимых товаров, грузы для ЖКХ и энергетики и посевной кампании.

После введена еще одна приоритетная категория — для продукции и сырья для предприятий непрерывного производства. За перевозками энергетического экспорта в специализированном подвижном составе стоят перевозки в составе контейнерных поездов. Как во временных правилах, среди них первой идет продукция ЛПК от производителей, сельскохозяйственный и продуктовый экспорт в контейнерах, а также внутренние перевозки контейнерных грузов предприятий МСП.

В конце списка — несырьевой экспорт, за ним — сырьевой в полувагонах. Издание отмечает, что некоторый приоритет в рамках категории имеют предприятия, добывающие или перерабатывающие уголь.