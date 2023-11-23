МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Из-за протестов польских перевозчиков на границе заблокированы поставки критически важных военных товаров на Украину, пишет издание УНИАН со ссылкой на источники. Словакия поддержала возврат к разрешениям для украинских перевозчиков

"Польские перевозчики заблокировали поставки военных и гуманитарных грузов на Украину", — говорится в сообщении УНИАН.

По данным издания, на украинско-польской границе заблокированы более тысячи грузовиков с топливом, дронами, тепловизорами и медицинскими товарами, а также с деталями для БПЛА.

Движение грузового транспорта затруднено на трех КПП на границе с Польшей из-за протестов польских перевозчиков, требующих восстановления системы разрешений для перевозчиков с Украины. Польские КПП пропускают только легковой транспорт, автобусы и грузы гуманитарного назначения, остальные грузовики — по одному в час.