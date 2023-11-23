2023-11-23T22:30:29+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20231123/842359736.html
Протесты в Польше заблокировали поставки вооружения на Украину, пишет СМИ
Транспорт
Новости
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Из-за протестов польских перевозчиков на границе заблокированы поставки критически важных военных товаров на Украину, пишет издание УНИАН со ссылкой на источники. "Польские... ПРАЙМ, 23.11.2023
транспорт, бизнес, новости, в мире, польша, украина, поставки, граница, вооружение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Из-за протестов польских перевозчиков на границе заблокированы поставки критически важных военных товаров на Украину, пишет издание УНИАН со ссылкой на источники.
"Польские перевозчики заблокировали поставки военных и гуманитарных грузов на Украину", — говорится в сообщении УНИАН.
По данным издания, на украинско-польской границе заблокированы более тысячи грузовиков с топливом, дронами, тепловизорами и медицинскими товарами, а также с деталями для БПЛА.
Движение грузового транспорта затруднено на трех КПП на границе с Польшей из-за протестов польских перевозчиков, требующих восстановления системы разрешений для перевозчиков с Украины. Польские КПП пропускают только легковой транспорт, автобусы и грузы гуманитарного назначения, остальные грузовики — по одному в час.