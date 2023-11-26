МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Российские автомобилисты в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастили траты на подготовку своих машин к зиме на 10%, при этом увеличение спроса опережает динамику цен, выяснили аналитики сервисов "СберАвто" и "Чек Индекс", оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Результаты их исследования есть у РИА Новости. "Москвич" подсчитал количество авто, выпущенных с начала производства

"Россияне тратят на подготовку авто к зиме 15 361 рубль, что на 10% больше уровня прошлого года. Однако при этом рост спроса опережает динамику цен", — выяснили аналитики, изучив данные "Чек Индекс" за 1-20 ноября 2022 и 2023 годов.

Они обращают внимание, что несмотря на рост стоимости услуг по подготовке авто к зиме в 2023 году, объем их покупок не снижается. Это объясняется повышением осведомленности автолюбителей о том, что своевременная смена шин и проверка автомобиля перед холодами обеспечивают долгий срок службы машины и спокойствие на дороге. "Кроме того, россияне готовятся к поездкам во время предстоящих новогодних праздников", — считают аналитики.

Больше всего за год вырос средний чек при покупке набора щеток стеклоочистителя — на 30%, до 965 рублей. Несмотря на значительное повышение стоимости, число покупок выросло на 10%. Траты на услуги ремонта и зимнего обслуживания в автосервисе выросли на 18%, до 6183 рублей, при этом число покупок этой услуги увеличилось на 13%.

Кроме того, увеличился средний чек на услуги шиномонтажа — на 17%, до 2120 рублей при росте покупок на 12%, а также чек на незамерзающую жидкость — на 10%, до 271 рубля при увеличении спроса на 8%. "Средний чек на аккумулятор вырос на 3% и составляет 5823 рублей. Число покупок этой позиции увеличилось на 9%", — добавили аналитики.

Эксперты "СберАвто" рекомендуют автомобилистам следить, чтобы все технические жидкости полностью заполняли свои резервуары — так будет меньше конденсата. Также нужно проверить жидкость в бачке омывателя: если жидкость зимняя — можно оставить, если вода — ее необходимо слить, чтобы бачок не разорвало во время мороза. Кроме того важно проверить состояние аккумулятора: проверить его заряд и исправность зажигания. "Зимой нагрузка на аккумулятор возрастает из-за уменьшения его емкости и увеличения энергопотребления на обогрев салона, лобового стекла и руля. Следует визуально проверить корпус и провода на наличие повреждений и окисленных элементов. Уровень заряда лучше измерить в автосервисе, данные будут точнее", — заключили эксперты.