2023-11-28T12:28:00+03:00
2023-11-28T12:45:12+03:00
2023-11-28T12:28:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231128/842391381.html
Проезд по Крымскому мосту временно остановили
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, причина не раскрывается, следует из публикации в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на... ПРАЙМ, 28.11.2023
транспорт, бизнес, новости, авто, крымский мост, движение транспорта
https://cdnn.1prime.ru/images/84112/25/841122523.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84112/25/841122523.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84112/25/841122522.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84112/25/841122522.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84112/25/841122510.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84112/25/841122510.jpg
https://1prime.ru/society/20231128/842389956.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, причина не раскрывается, следует из публикации в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.
Ранее на полуостров Крым пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон". 28 ноября, во вторник, в Крыму снова объявили штормовое предупреждение.