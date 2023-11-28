МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, причина не раскрывается, следует из публикации в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. Путину доложили о масштабах разрушений в Крыму

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.

Причины остановки движения не уточняются.

Ранее на полуостров Крым пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон". 28 ноября, во вторник, в Крыму снова объявили штормовое предупреждение.