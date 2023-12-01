МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Силовики задержали подозреваемого в теракте на железной дороге в Рязанской области, его завербовала украинская военная разведка, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России. Морская авиация уничтожила направленный к Крыму беспилотный катер ВСУ

11 ноября на 190-м километре третьего главного пути перегона станций "Рыбное — Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава, 15 вагонов были повреждены.

По данным следствия, причиной ЧП стал подрыв самодельного взрывного устройства.

"Задержан мужчина, установивший самодельные взрывные устройства на железной дороге, в результате чего произошел сход вагонов грузового поезда. Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии", — заявили в СК.

Как отметили в ведомстве, на допросе задержанный признался, что в феврале его завербовало главное управление разведки Министерства обороны Украины, направило в Латвию на диверсионную подготовку. Мужчина вернулся в Рязань в марте 2023 года.

СК добавил, что в ходе обысков у задержанного были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.

В данный момент с задержанным проводят следственные действия, обвинения предъявят в ближайшее время. Кроме того, СК проверит мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.

Позднее пресс-служба ФСБ сообщила, что до подрыва железной дороги в Рязанской области задержанный устроил атаку четырьмя дронами со взрывчаткой на военный аэродром "Дягилево".