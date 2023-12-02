МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Российские автодилеры в перспективе могут привезти американский электрокар Tesla Cybertruck по параллельному импорту, если на новинку будет спрос, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. Сроки возможных поставок в Россию собеседники агентства не уточнили. Стала известна стоимость электрокара Tesla Cybertruck в России

В пятницу американский производитель электрических автомобилей — компания Tesla — открыла предзаказ на Cybertruck для США, Канады и Мексики, доставить электропикапы обещают в 2024-2025 годах.

"Мы готовы будем привезти Tesla Cybertruck по параллельному импорту, как у нас будет такая возможность", — сообщил директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх. Он также отметил, что стоимость модели на российском рынке предположительно будет начинаться от 20 миллионов рублей.

"Скорее всего этот автомобиль появится у дилеров, которые занимаются параллельным импортом и смогут наладить каналы поставок. И, конечно, если увидят интерес к модели у покупателей", — сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", отвечая на вопрос о появлении новинки в РФ.

В пресс-службе "Автодома" напомнили, что сейчас Tesla Cybertruck поставляется в основном на американский рынок. Запросов по модели пока не было, но поскольку у дилера есть каналы поставок в данном регионе, не исключено, что данный автомобиль будет поставлен по параллельному импорту под заказ.

Согласно сайту производителя, самая дешевая комплектация автомобиля с задним приводом обойдется в 61 тысячу долларов. На одном заряде водитель сможет проехать до 400 километров, а до 100 километров в час получится разогнаться за 6,5 секунд. Самая дорогая модификация — Cyberbeast — обойдется в 100 тысяч долларов, разгоняется до 100 километров в час за 2,6 секунды, максимальная скорость — 200 километров в час.

Официально модели Tesla в РФ не поставлялись и не поставляются, однако бренд внесен в список параллельного импорта, что делает возможными поставки Tesla в нашу страну через поставщиков из дружественных стран.