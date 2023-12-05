МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Парк каршеринга в России к 2028 году, как ожидается, составит 85 тысяч автомобилей, что на 28,8% больше уровня 2022 года, следует из презентации исполнительного вице-президента Газпромбанка, гендиректора группы "Газпромбанк Лизинг" Максима Калинкина в рамках форума "Лизинг в России — 2023". Эксперты предположили, какими машинами пополнится российский каршеринг

"Парк каршеринга в России (2022 г.) — 66 000 автомобилей. Прогноз 2028 г. — 85 000 автомобилей", — говорится в материалах.

Ключевыми драйверами для роста рынка каршеринга до 2028 года, по данным "Газпромбанк Лизинга", станут расширение регионального покрытия за счет развития внутреннего туризма и увеличение спроса на услугу в регионах, обновление действующих автопарков и увеличение модельного ряда, удорожание транспорта и его обслуживания при его покупке.

Согласно презентации, рынок такси в России к 2028 году также продемонстрирует рост. По отношению к 2022 году увеличение парка ожидается на уровне 28,4%, до 570 тысяч автомобилей. Для увеличения рынка такси до 2028 года станут расширение регионального покрытия, потребность в обновлении таксопарков и переход на электромобили.

"В нашем понимании… точно будет развитие, возможно, не самый объемный, но точно ниша на данном этапе пока еще имеет хороший потенциал — это каршеринг и такси", — заключил Калинкин.