МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует поставить в дилерскую сеть в декабре более 40 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Продажи автомобилей Lada в России значительно выросли в ноябре

"То, что реализация будет более 40 тысяч автомобилей, у меня сомнений нет. С площадки "АвтоВАЗа" в адрес дилеров поедут 40 тысяч автомобилей. А значит за счет механизма факторинга "АвтоВАЗ" уже себе зачтет эти машины и получит деньги для того, чтобы рассчитаться с поставщиками и по всей цепочке положить эти средства в актив", — сказал он в кулуарах People Forum, отвечая на вопрос о поставах Lada дилерам в декабре.

Топ-менеджер напомнил, что "АвтоВАЗ" фиксирует снижение спроса на авторынке на фоне высокой ключевой ставки ЦБ. Соколов также рассчитывает, что меры господдержки и собственные маркетинговые программы компании смогут поддержать спрос.

"Скорость работы конвейера "АвтоВАЗа" не изменится, и мы произведем все, что мы задумали по нашему плану. А уже если мы произвели, то, поверьте, мы продадим это", — уточнил он.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).