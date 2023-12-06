БРЮССЕЛЬ, 6 дек — ПРАЙМ. Евросоюз выступил с предложением отсрочить до 31 декабря 2026 года введение тарифов на экспорт электромобилей из ЕС в Британию и наоборот, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. СМИ: в ЕС выступили против плана передать Киеву прибыль от активов России

"Сегодняшнее решение означает, что мы пропускаем промежуточную фазу более строгих правил о происхождении товаров, которые должны были начать действовать с 2024 года, до конца 2026 года. Это устраняет угрозу введения с 1 января 2024 тарифов на экспорт электромобилей из ЕС в Великобританию и наоборот", — сказал он на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что в 2027 году будут окончательно введены строгие правила происхождения товаров, предусмотренные в соглашении о торговле и сотрудничестве, которое заключили Лондон и Брюссель.

На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.