ДОНЕЦК, 8 дек — ПРАЙМ. Гендиректора трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса" задержали в Донецке, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ по ДНР. Правительство утвердило распоряжение о создании "Железных дорог Новороссии"

Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.

"Задержанный, вопреки интересам госслужбы, реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам", — говорится в сообщении ведомства.

Оперативные материалы переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения.

Госконцерн "Железные дороги Донбасса" создан по решению правительства РФ в мае 2023 года. Федеральное государственное унитарное предприятие "Железные дороги Новороссии" объединило железные дороги Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.