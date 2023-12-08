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Главу "Железных дорог Донбасса" задержали в Донецке
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Гендиректора трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса" задержали в Донецке, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ по ДНР. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями... ПРАЙМ, 08.12.2023
транспорт, бизнес, новости, железные дороги, днр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ДОНЕЦК, 8 дек — ПРАЙМ. Гендиректора трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса" задержали в Донецке, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ по ДНР.
Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.
"Задержанный, вопреки интересам госслужбы, реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам", — говорится в сообщении ведомства.
Оперативные материалы переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения.
Госконцерн "Железные дороги Донбасса" создан по решению правительства РФ в мае 2023 года. Федеральное государственное унитарное предприятие "Железные дороги Новороссии" объединило железные дороги Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.